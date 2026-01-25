Am meisten fällt in Ulten-Passeier und den Dolomiten. In den ganz tiefen Lagen je nach Intensität Regen bis Schneeregen, sonst Schneefall.<h3>\r\nDieselbe Temperatur – Aber Regen statt Schnee <\/h3>\r\nIm Unterland gestern bei +1 Grad Celsius Schneefall und heute bei derselben Temperatur Regen. Die Schneefallgrenze hängt nicht nur von der Temperatur ab, sondern auch von der Luftfeuchtigkeit. Bei trockener Luft, häufig zu Beginn eines Niederschlagsereignisses, kann es auch bei Plusgraden schneien.<BR \/><BR \/>Der Grund ist die sog. Niederschlagsabkühlung. Durch das Schmelzen der Schneeflocken kühlt sich Luft ab, das funktioniert besonders gut bei trockener Luft – dadurch sinkt die Schneefallgrenze. Heute ist Luft zu feucht, der Effekt geringer und nur mehr bei hoher Niederschlagsintensität möglich.<h3>\r\nHöhere Lagen: Winterausrüstung unbedingt notwendig <\/h3>\r\nDa die etwas höher gelegenen Straßen heute schneebedeckt sind und viele den Schneefall mitten im Winter nicht mehr gewohnt sind, sollte man vorsichtig unterwegs sein. Winterausrüstung unbedingt notwendig.<BR \/><BR \/>Die Brennerautobahn meldete bereits in den Morgenstunden Schneefall zwischen Sterzing und dem Brenner – in den vergangenen Stunden rückten zahlreiche Freiwillige Feuerwehren im Pustertal und im Schlerngebiet zu Verkehrsunfällen aus. <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie hier, auf der STOL-Wetterseite.<\/a>