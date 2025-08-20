Als wären die Verzögerungen und Fahrtausfälle auf der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zug-crash-in-trient-legt-bahnverkehr-lahm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Brennerbahnlinie<\/a> heute Vormittag nicht bereits genug, gilt es auch auf den Straßen im Land mit derben Zeitverlusten zu rechnen. Die beiden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mebo-bei-vilpian-zwei-unfaelle-sued-und-nordspur-betroffen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Unfälle auf der MeBo<\/a> nahe Vilpian führten zu kilometerlangen Staus sowohl auf der Süd- als auch auf der Nordspur. Mittlerweile wurden die Unfallstellen geräumt, wodurch sich die Staus langsam auflösen. Auch die Südspur ist nun wieder offen. <BR \/><BR \/>Ebenso völlig überlastet waren vormittags sämtliche Straßen im Pustertal und dessen Seitentälern. Die Fahrt von St. Sigmund bis Schabs dauerte etwa 1.5 Stunden. Ebenso verlor man von Welsberg bis Percha 80 Minuten und dann vor Kiens nochmals 15. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202751_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am frühen Nachmittag ist im oberen Pustertal etwas Entspannung in Sicht: Die Staulänge zwischen Niederdorf und Percha hat sich in Richtung Bruneck etwa halbiert. Weiterhin bis zu zwei Stunden verliert man von Kiens bis zur Einfahrt der Brennerautobahn (A22) in Vahrn. <BR \/><BR \/>Auf der Brennerstaatsstraße von Atzwang bis Bozen beträgt der Zeitverlust noch um die 40 Minuten, in die Gegenrichtung rund 30. Keine Entspannung ist im Burggrafenamt in Sicht, wo man von Riffian bis Meran weiterhin eine Stunde verliert. Von Naturns kommend sind es hingegen 40 Minuten. Zudem sind zahlreiche Stadtzentren ausgelastet.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns Bescheid.<\/a>