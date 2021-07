Regenschauer, Sturm und Hagel halten Einsatzkräfte auf Trab

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

In weiten Teilen des Landes kam es am Dienstagnachmittag zu heftigen Niederschlägen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren mussten ausrücken.In mehreren Ortschaften stürzten Bäume und Äste auf die Straßen. Auch zu einigen Überschwemmungen wurden die Wehrleute gerufen. Vor allem im Raum Bozen sowie im Überetsch und im Sarntal fielen die Unwetter teils heftig aus.Dieses Video zeigt die heftigen Regenschauer am Nachmittag in der Bozner Kapuzinergasse. So einen Starkregen hat die Landeshauptstadt wohl schon lange nicht mehr erlebt.In einigen Teilen des Landes hagelte es auch, wie etwa in Leifers, hier im Video zu sehen.Auch im Sarntal kam es zu Hagelschauern und Windböen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren wurden aufgrund umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste, die auf die Straßen fielen, alarmiert.

