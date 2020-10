Regierung berät über restriktivere Maßnahmen

Laut Quellen aus dem Umfeld der Regierung könnten Restaurants und Bars bereits um 18 Uhr schließen müssen. Pro Tisch sollen maximal nur noch 4 Gäste Platz nehmen dürfen, sonntags sollen Restaurants geschlossen bleiben.Geschäfte sollen offen bleiben dürfen, jedoch nur unter strenger Einhaltung der Regeln. Es sollen weder öffentliche noch private Feiern erlaubt sein. Kinos, Theater, Konzertsäle, Spielhallen sowie Sportzentren und Schwimmhallen sollen geschlossen werden, heißt es in verschiedenen italienischen Medien.Die Bürger würden aufgerufen, sich nicht von ihrer Wohngemeinde zu entfernen außerdem sollten sie keine Gäste empfangen. Verboten würden Volksfeste, Messen und Kongresse, heißt es aus Regierungskreisen. Möglich seien auch Reisebeschränkungen innerhalb Italiens.Die Regierung berät derzeit noch mit Vertretern der Regionen, Abänderungen sind also noch möglich. Das neue Dekret soll bis 30. November in Kraft bleiben.Über 19.644 Neuansteckungen wurden am Samstag registriert ( STOL berichtete ), am Freitag waren es noch 19.143 Fälle. Außerdem wurden 151 Todesopfer vermeldet, am Vortag waren es 91. Die Zahl der Toten in Italien mit oder an Covid-19 seit Beginn der Epidemie im Februar stieg auf 37.210. Innerhalb eines Tages wurden 177.000 Tests durchgeführt.

stol/apa/ansa