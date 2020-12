Österreich: Regierung und Länder beraten über hohe Corona-Zahlen

Der Rückgang der Neuinfektionen in Österreich hat sich zuletzt merklich verlangsamt: Im Schnitt kamen in den Vergangenen 7 Tagen jeweils 2.700 Fälle dazu, 117 mit Covid-19 infizierte Personen sind pro Tag gestorben. Die Regierung wollte sich zuletzt dennoch nicht darauf auf neue Maßnahmen festlegen. Österreichs Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verwies am Donnerstag auf die Videokonferenz mit den Ländern.Spekuliert wurde im Vorfeld des Treffens unter anderem über eine Vorverlegung der Weihnachtsferien, die wegen der Corona-Tests der Lehrer bereits mit 11. Jänner verlängert wurden, sowie über die Schließung des Handels nach den Weihnachtsfeiertagen.Letzteres hatte zuletzt auch SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner gefordert. Klarheit sollte der nach dem virtuellen Treffen mit den Landeshauptleuten geplante Auftritt der österreichischen Regierung am späten Freitagnachmittag bringen.

apa