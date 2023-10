Regierungsparteien kritisieren Pro-Palästina-Demo in Rom

Salvini: „Die Demonstranten haben ihre Unterstützung für die Hamas bekundet. Was für eine schöne, friedliche und demokratische Demonstration!“

Die italienischen Regierungsparteien protestieren wegen einer pro-palästinensischen Demonstration, an der sich am Samstagnachmittag in Rom etwa 20.000 Menschen beteiligten. Die Demonstration verlief zum Großteil friedlich. Zu Spannungen mit der Polizei kam es lediglich, als einige Demonstranten das Dach des Sitzes der UNO-Welternährungsorganisation FAO erreichten und Israels Fahne von einem Mast rissen.„Freies Palästina“, „faschistisches Israel, terroristischer Staat“ skandierten die Demonstranten auf den 3 Kilometern zwischen dem Stadttor Porta San Paolo, einem symbolischen Ort des antifaschistischen Widerstands, bis zum Platz San Giovanni vor der Lateranbasilika. Die Demonstranten trugen palästinensische Fahnen und forderten einen Waffenstillstand in Gaza. Sie beschuldigten Israel des „Völkermordes“ und der „Apartheid“. Auf einigen Plakaten war das Foto des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu neben dem von Adolf Hitler zu sehen. Demonstranten aus ganz Italien waren zur Demonstration nach Rom angereist.Der Vorsitzende der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, kritisierte die Demonstration. „In Rom wird die israelische Fahne weggerissen und die Polizei beleidigt. Die Demonstranten haben ihre Unterstützung für die Hamas bekundet. Was für eine schöne, friedliche und demokratische Demonstration!“, kommentierte Salvini auf seinen Sozialen Netzwerken sarkastisch.„Die israelische Flagge, die von einem der Masten der FAO abgerissen wurde, Beleidigungen und Rufe gegen den jüdischen Staat, Spannungen mit den Ordnungskräften, Sprechchöre, die die Intifada und die Hisbollah preisen: Einmal mehr zeigt die Demonstration zugunsten des palästinensischen Volkes ihr wahres Gesicht. Wünschenswert wäre eine klare Distanzierung der gesamten Linken, die seit dem Tag der schrecklichen Hamas-Aggression zweideutig ist“, kommentierte die Fraktionsvorsitzende der Senatoren der Forza Italia, Licia Ronzulli, in einer Mitteilung.