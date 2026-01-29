Bis zu 20 Prozent mehr für die Bürgermeister der Kleinstgemeinden bis hinunter auf 2,25 Prozent für Bozen: Nach 20 Jahren hat der Regionalrat im Dezember eine Lohnanpassung für die Gemeindeverwalter genehmigt. Jetzt hat Arno Kompatscher als Präsident der Region das Dekret ausgestellt. „Mit Jänner wird ausbezahlt“, so Locher. Die Erhöhung betrifft, berichtet er, auch die Referenten. Die Sitzungsgelder steigen auf 60 Euro (Kleinstgemeinden) bis zu 130 Euro (Meran). In Bozen gibt es eine monatliche Pauschale von 1.200 Euro für Gemeinderäte.<BR \/><BR \/>Die Bürgermeister sind nicht ganz zufrieden. Vor allem den Kleinstgemeinden sei man mit plus 20 Prozent aber deutlich entgegengekommen, meint Locher. Dass es bei den Großgemeinden weniger ist, sei eine Frage des Gleichgewichts. Mit 15.611 Euro brutto spielt Bozens Bürgermeister in der Liga des Landeshauptmanns, die Stadträte in jener der Landtagsabgeordneten. Im Gegensatz zum Landtag müssen Gemeindeverwalter aber auf die gesamten Bezüge Steuern entrichten, während im Landtag alle Funktionszulagen steuerfrei sind.<h3>\r\nSalär der Bürgermeister ist gesetzlich festgelegt <\/h3>Allemal visiert Locher als nächsten Schritt eine Inflationsanpassung für die Gemeindeverwalter an. Während das Salär der Regionalräte mit der allgemeinen Lohnentwicklung nach oben klettert, wird jenes der Bürgermeister gesetzlich festgelegt und ist fix. „Die Inflationsanpassung in den Gemeinden könnte nur alle zwei Jahre erfolgen und wäre nach oben gedeckelt“, so Locher. Leicht werde selbst das nicht, denn Politik solle „nichts kosten und die Trentiner verdienen weniger und bremsen“.<BR \/><BR \/> Die Unterschiede sind deutlich: Ronzo und Tiers haben rund 1.000 Einwohner. Der Bürgermeister von Ronzo erhält jetzt 2.787 Euro brutto, jener von Tiers 3.444; bei rund 3.000 Einwohnern sind es in Pinzolo 4.777 Euro, in Pfitsch 5.735; bei rund 5.500 Einwohnern in Mezzacorona 5.735 Euro, in Neumarkt 6.212 Euro und bei rund 17.000 Einwohnern in Arco 7.740 Euro, in Bruneck 9.664. Bozens Bürgermeister erhält 15.611 Euro, jener von Trient 13.912.<BR \/><BR \/>Dafür gibt es aber einen Grund: „Anders als im Trentino, wo alles die Gemeindesekretäre verlagert wurde, blieben Südtirols Bürgermeister Verwalter“, so Locher. Sie tragen mehr Verantwortung, indem sie z.B. Baukonzessionen unterschreiben.