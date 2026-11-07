Landeshauptmann und Präsident der Region Arno Kompatscher legte dabei Wert auf die Feststellung, dass es sich im Wesentlichen nicht um neue Maßnahmen handele, sondern um mehr Mittel für bestehende. Man investiere schon seit Jahren in eine bessere Altersvorsorge für diejenigen, die Pflege- und Erziehungsarbeit leisteten. Dies seien nach wie vor zumeist die Frauen, die dafür ihre Erwerbstätigkeit oftmals reduzierten oder ganz aufgeben würden – mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Rente. <BR \/><BR \/>Die konkreten Zahlen zu den Aufstockungen lieferten Daldoss und Landesrätin Rosmarie Pamer. Für nicht erwerbstätige Eltern oder solche im Wartestand ohne rentenmäßige Absicherung steigt der Beitrag für die freiwillige Weiterzahlung der Rentenversicherung von 9.000 auf 12.000 Euro pro Jahr, bei einem Gesamthöchstbetrag, der von 18.000 auf 24.000 Euro angehoben wird. Für diejenigen, die sich hingegen für die Zusatzvorsorge entscheiden, erhöht sich der jährliche Beitrag von 4.000 auf 5.000 Euro, bei einem Gesamthöchstbetrag, der von 8.000 auf 10.000 Euro angehoben wird.<BR \/><BR \/>Erhöhungen sind auch für Eltern vorgesehen, die in der Privatwirtschaft mit einem Teilzeitvertrag arbeiten, dessen Arbeitszeit 70 Prozent einer Vollzeitstelle nicht überschreitet. In diesem Fall steigt der Beitrag zur Aufstockung der Pflichtversicherung auf 100 Prozent von 4.500 auf 5.000 Euro pro Jahr, während die Gesamtobergrenze von 18.000 auf 22.000 Euro steigt. Für die Zusatzvorsorge steigt der Jahresbeitrag von 2.000 auf 3.000 Euro, bei einem Gesamthöchstbetrag, der von 8.000 auf 12.000 Euro angehoben wird. <BR \/><BR \/>Ein eigenes Kapitel ist den Personen gewidmet, die pflegebedürftige Angehörige zu Hause betreuen. Für nicht erwerbstätige Pflegepersonen oder solche im Wartestand ohne rentenmäßige Absicherung steigt der Beitrag für die freiwillige Weiterzahlung der Rentenversicherung von 4.000 auf 10.000 Euro pro Jahr, während der Beitrag für die Zusatzvorsorge von 4.000 auf 7.000 Euro angehoben wird. Für Pflegepersonen, die in Teilzeit mit einer Arbeitszeit von maximal 70 Prozent der Vollzeit arbeiten, steigen die Beiträge jeweils von 2.000 auf 5.000 Euro sowie von 2.000 auf 3.500 Euro pro Jahr.<BR \/><BR \/>Das Gesetz stärkt zudem die Unterstützung für Eltern mit Kindern oder Pflegekindern unter fünf Jahren, die als Zivilinvaliden anerkannt sind. In diesem Fall steigt der Beitrag für die freiwillige Weiterzahlung der Rentenversicherung von 9.000 auf 14.000 Euro jährlich, jener für die Zusatzvorsorge von 4.000 auf 7.000 Euro. Mit dem Stabilitätsgesetz wird der jährliche Höchstbetrag zur Unterstützung der freiwilligen Beitragszahlungen beim NISF\/INPS oder anderen obligatorischen Vorsorgekassen von 4.000 auf 6.000 Euro erhöht. Und zu guter letzt werden die Bemühungen der Region im Bereich der Finanzbildung unterstützt. Für den Dreijahreszeitraum 2027–2029 werden jährlich 200.000 Euro, also insgesamt 600.000 Euro, bereitgestellt, um das von der Pensplan Centrum AG entwickelte Programm auszubauen. <h3>\r\nMaßnahmen betreffen auch die Landwirtschaft<\/h3> Auch die Landwirte erhalten im Rahmen des Stabilitätsgesetzes 2027 der Region mehr Unterstützung bei der Vorsorge. <BR \/><BR \/>So wird zum einen die Unterstützung der Zusatzvorsorge für Bauern, Halb- und Teilpächter sowie ihrer mithelfenden Familienangehörigen erhöht, die bei der entsprechenden Verwaltung der Beiträge des NISF\/INPS eingetragen und in Viehzuchtbetrieben tätig sind, die sich in einer besonders ungünstigen Lage befinden. Der Beitrag der Region wird von 500 auf einen Höchstbetrag von 1.000 Euro jährlich erhöht, und zwar in Höhe der vom Begünstigten eingezahlten Beiträge (und immer unter Einhaltung des vorgesehenen Mindesteigenbeitrags). Bislang hätten nämlich viele Landwirte selber eben nur diesen Mindestbeitrag eingezahlt, erläuterte Arno Kompatscher. <BR \/><BR \/>Doch damit drohe ihnen im Alter die Armutsfalle. Das neue Modell solle einen Anreiz geben, mehr einzuzahlen. Eine weitere Maßnahme betrifft die Unterstützung der Pflichtsozialbeiträge des NISF\/INPS für Landwirte. Die Berechnungsgrundlage des Beitrags wird ausgeweitet, indem nun auch die entsprechend der nächsthöheren konventionellen Einkommensklasse eingezahlten Sozialbeiträge berücksichtigt werden. <BR \/><BR \/>Weiterhin vorgesehen ist eine Deckung von 50 Prozent, die bei gemäß den von den beiden Ländern festgelegten Kriterien besonders ungünstig gelegenen Betrieben auf 60 Prozent oder 70 Prozent erhöht werden kann.<BR \/><BR \/>Mit allen Aufstockungen – einschließlich der für Landwirte – steigen die Ausgaben der Region von derzeit etwas über 27 Millionen Euro auf die geschätzte Summe von 34,5 Millionen Euro. Dabei, so kündigte Kompatscher im Rahmen der Pressekonferenz an, werde es aber nicht bleiben, man werde auch in den nächsten Jahren hier zulegen. „Das ist gut investiertes Geld“, unterstrich er. <BR \/><BR \/>Dass mit der Erhöhung der Beiträge allein kein zusätzlicher Anreiz geschaffen wurde, Care-Arbeit geschlechtergerecht aufzuteilen, gaben Kompatscher und Pamer zu. Sie betonten aber unisono, man habe dazu bereits Ideen in der „Pipeline“. Statt wie bislang eine Verteilung der Erwerbstätigkeit der Ehepartner von oft 100 (er) zu 50 (sie), wären zweimal 75 Prozent erstrebenswert, so Kompatscher. <BR \/><BR \/>Der Regionalrat muss dem Gesetz noch zustimmen, neben den Stimmen der Mehrheit erwarte er sich auch Stimmen aus der Opposition, sagte Kompatscher.