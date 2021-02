Region vergibt Beiträge an Gemeinden- und Seniorenwohnheimverbände

Die Regionalregierung hat in ihrer Sitzung am Donnerstag mehrere Beschlüsse genehmigt. Zwei davon, vorgebracht vom Präsident der Region Arno Kompatscher, betreffen die Finanzierung der beiden Gemeindenverbände des Trentino und Südtirols sowie des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols.Den beiden Gemeindenverbänden stehen dadurch insgesamt 1,16 Millionen Euro für ihre Tätigkeit zur Verfügung. Der Betrag wird in gleichen Teilen zwischen dem Südtiroler Gemeindenverband und dem Gemeindenverband der Provinz Trient aufgeteilt. Damit sollen vor allem die institutionellen Zwecke der beiden Verbände finanziert werden.200.000 Euro erhält der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) von der Region Trentino-Südtirol. Diese sind für Aus- und Fortbildungstätigkeiten, Studien und Forschungsarbeiten des Jahres 2021 vorgesehen.

lpa/stol