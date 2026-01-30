Vergangene Woche wurde der Leichnam von der Hausmeisterin im Innenhof des Gebäudes in der Via Nerino 6 gefunden. Auf dem Körper fanden die Ermittler Spuren, die auf Fesselungen und möglicherweise eine Gewaltanwendung hindeuten. Hinweise deuten darauf hin, dass Adarich zuvor Opfer eines Übergriffs geworden sein könnte.<BR \/><BR \/>Adarich, der Geschäftsbeziehungen nach Zypern, Luxemburg und Spanien hatte, galt als einer der reichsten Manager der Ukraine. Mehrere Ausweisdokumente verschiedener Nationalitäten wurden in der Wohnung gefunden, Mobiltelefone oder Gepäck fehlten jedoch. Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Aufenthalt um eine gezielte Falle gehandelt haben könnte, möglicherweise mit dem Ziel, digitale Schlüssel zu Kryptowährungen oder Bitcoin zu erpressen.<BR \/><BR \/>Zeugen berichteten, dass kurz nach dem Sturz ein unbekannter Mann am Fenster erschien und später spurlos verschwand. Aus dem Apartment seien kurz zuvor mehrere Personen, vermutlich Ausländer, ausgetreten. Das Apartment war für drei Tage unter einem falschen Namen gebucht worden.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen werden von der Mordkommission unter Leitung von Alfonso Iadevaia und Francesco Giustolisi geführt. Der genaue Tathergang sowie das Motiv für Adarichs Tod sind weiterhin unklar.