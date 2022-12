„Reichsbürger“-Razzia – Auch Starkoch in Kitzbühel festgenommen

„Schwiegervater in spe eines berühmten österreichischen Sportlers“

Insgesamt 52 Beschuldigte

Ein Adeliger und eine ehemalige AFD-Abgeordnete

23 der 25 Festgenommenen seien inzwischen in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die beiden in Österreich und Italien festgenommenen Personen würden nach Deutschland überstellt.Wann die beiden in Österreich und Italien gefassten Männer den Ermittlungsrichtern vorgeführt werden, vermochte die Sprecherin nicht zu sagen. Die Durchsuchungen würden fortgesetzt.Einer der in Österreich festgenommenen Personen ist laut „Tiroler Tageszeitung“ ein Münchner Promi-Koch, „der außerdem Schwiegervater in spe eines berühmten österreichischen Sportlers ist.“Laut „TT“ soll sich der Mann unter anderem mehrmals mit anderen Mitgliedern der Reichsbürger-Gruppierung getroffen und „Dinge wie Lebensmittel, ein Notstromaggregat und Küchenutensilien finanziert haben“, heißt es in dem Bericht.Die Behörde hatte am Mittwoch 25 Menschen festnehmen lassen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte.3 weitere Festgenommene gelten den Angaben zufolge als Unterstützer. Alle bis auf eine Russin haben den Angaben zufolge die deutsche Staatsbürgerschaft. Insgesamt gibt es 52 Beschuldigte.An den Umsturzplänen waren nach Angaben des Generalbundesanwalts mindestens ein aktiver Bundeswehr-Soldat sowie 2 ehemalige Soldaten beteiligt. Zudem in Verdacht stehen der Adelige Heinrich XIII. Prinz Reuß als Kopf der Bande sowie die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, die Richterin in Berlin ist.Gegen sie läuft inzwischen ein Disziplinarverfahren. Der 71-jährige Reuß wurde an seinem Wohnort in Frankfurt am Main festgenommen, er ist Gutsherr eines Jagdschlosses im ost-thüringischen Bad Lobenstein, wo sich die Gruppe zu konspirativen Treffen versammelt haben soll. Geplant gewesen sein soll der Sturz der deutschen Regierung und dabei auch die Erstürmung des Bundestags.