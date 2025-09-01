Ein neuer Erdstoß der Stärke 4,0 hat in der Nacht auf Montag die phlegräischen Felder nahe Neapel erschüttert. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) berichtet, ereignete sich das Beben um 4.55 Uhr mit einem Epizentrum in der Nähe von Pozzuoli und in weniger als einem Kilometer Tiefe.<BR \/><BR \/>Seit der Nacht auf Montag läuft in der Region eine neue seismische Sequenz: Insgesamt wurden bisher rund 40 Erdstöße registriert, 23 davon allein in der Nacht. Bereits am Vortag hatte es zwei Beben der Stärke 3,3 gegeben.<BR \/><BR \/>Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnverkehr auf den Linien Cumana und Circumflegrea vorübergehend eingestellt, wie der Betreiber Eav mitteilt. Zur Überbrückung wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.<h3>\r\nBislang keine Schäden oder Verletzte<\/h3>Der Bürgermeister von Pozzuoli, Gigi Manzoni, versicherte am Morgen, dass bislang keine Schäden oder Verletzten gemeldet worden seien. „In der Nacht hat unsere Stadt ein Beben der Stärke 4,0 erlebt. Ich habe sofort den Einsatz von Polizei und Zivilschutz angeordnet, um mögliche Probleme zu überprüfen. Derzeit gibt es keine Schäden an Gebäuden oder Personen“, so Manzoni. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig drängte er auf Lösungen im öffentlichen Nahverkehr: „Wir können es uns nicht leisten, dass bei jeder Erschütterung der gesamte Dienst eingestellt wird.“