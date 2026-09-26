Seit mehr als zwei Wochen fehlt jede Spur von der Person, die vermutlich in die Schlucht bzw. den Reinbach gestürzt ist. Am heutigen Samstag werden Dutzende Einsatzkräfte erneut nach der vermissten Person suchen. Die jährliche Landesübung der Wasserrettung Südtirol wird dafür zu einem tatsächlichen Sucheinsatz umgewälzt. Alle bereits mobilisierten Einsatzkräfte, Fahrzeuge und weiteren Ressourcen sollen eingesetzt werden ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suchaktion-bei-den-reinbachfaellen-person-ins-wasser-gestuerzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).<BR \/><BR \/>Der Treffpunkt ist für 8 Uhr in Sand in Taufers angesetzt. Nach einer Einsatzbesprechung und den Sicherheitshinweisen erhalten die Mannschaften GPS-Ortungsgeräte, die vom Bergrettungsdienst zur Verfügung gestellt wurden. Um 9 Uhr soll die groß angelegte Suchaktion beginnen.<h3>\r\nFünf Stunden Sucharbeiten sollen Klarheit bringen<\/h3>Das Gelände soll systematisch und koordiniert abgesucht werden: Im Bereich der Reinbachfälle werden bereits kontrollierte Wasserstellen und Bachabschnitte erneut überprüft, gleichzeitig werden die Ufer des Reinbachs von den Einsatzkräften zu Fuß abgesucht. Ab der Einmündung in die Ahr wird das Gebiet in vier Sektoren aufgeteilt – Boote und Einsatzkräfte an beiden Ufern folgen dem Wasserlauf bis zur Rienz und anschließend bis zum künstlichen See von Kniepass.<BR \/><BR \/>Auch das Kniepass-Becken soll mit einem Boot der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenzen abgesucht werden. An der Suchaktion beteiligen sich die Wasserrettung Südtirol, die Wasserrettung Osttirol, der Bergrettungsdienst sowie die Feuerwehren von Sand in Taufers und Kematen.<BR \/><BR \/>Insgesamt sind rund fünf Stunden Sucharbeiten vorgesehen, um im Vermisstenfall endlich Klarheit zu schaffen.