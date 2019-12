Reinhard Steger bleibt SKV-Präsident

Reinhard Steger heißt der alte und neue Präsident des Südtiroler Köcheverbands SKV. Steger wurde bei der Vorstandssitzung im Dezember für 4 weitere Jahre im Amt bestätigt.





Sein Stellvertreter bleibt Karl Volgger. „Der Landesvorstand hat mir nochmals mit großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Ich sehe es als große Ehre, aber auch als große Verantwortung, den SKV zusammen mit dem Präsidium und Landesvorstand in eine neue Ära zu führen“ betont Steger.Ein erster Schritt in Richtung Zukunft sei die Umgestaltung der Fachzeitschrift des SKV gewesen, so Steger. Pünktlich zu Beginn der neuen Amtszeit erscheint diese in neuem Glanz. Ein überarbeitetes Redaktionskonzept und modernes Design sollen nicht nur die Südtiroler Köchinnen und Köche ansprechen, sondern auch andere Liebhaber der Südtiroler Küche.Neben der Print-Ausgabe stärkt der SKV auch seinen Online-Auftritt. Die neue Zeitschrift ist deshalb auch digital verfügbar, ausgewählte Inhalte werden zudem über die sozialen Netzwerke veröffentlicht.Beim Jahresmotto 2020 besinnt sich der SKV hingegen auf seine Kernkompetenz: „Einfach. Gut. Kochen – Nachhaltig. Fair & kreativ“ lautet der Leitsatz für das neue Jahr 2020.

liz