Purja war im Oktober 2020 zu Gast in Südtirol, wo er sich mit Reinhold Messner über aktuelle alpinistische Fragestellungen austauschte. <BR \/><BR \/>Anlass des damaligen Zusammentreffens war das von der „Gazzetta dello Sport“ ausgerichtete Festival mit vielen bekanten Sportlern, Messner und Purja wurden vom MMM Firmian aus zugeschaltet. Im generationenübergreifenden Dialog schnitten die beiden Bergkoryphäen unterschiedliche Philosophien des Höhenbergsteigens an, u. a. wurde der Wandel von Messners Pionierleistungen hin zu Purjas High-Speed-Expeditionen thematisiert. <BR \/><BR \/>In einer Stellungnahme auf seinen sozialen Plattformen zeigt sich Reinhold Messner vom plötzlichen Tod Nirmal Purjas tief berührt: „Ich weiß, wie es sich anfühlt, jemanden, den man liebt, in den Bergen zurückzulassen. Ein Schmerz, der so tief ist, dass er einem den Atem raubt. Und doch weiß ich auch, dass es für manche einen stillen Trost bedeutet, zu wissen, dass sie an dem Ort waren, den sie am meisten liebten, und das taten, was ihrem Leben Sinn gab.“<BR \/><BR \/>Purja wurde mit einer Netflix-Dokumentation über sein Abenteuer, als erster Mensch alle Achttausender innerhalb einer Saison zu besteigen, international bekannt.