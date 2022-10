Reinhold Messner: „Um 180 Grad gedreht, um es mir vor die Füße zu werfen“

Heimatpflegeverband: „Alte weiße Männer reagieren mit einem Trotzanfall“

Messner: „Mir werden Worte in den Mund gelegt, die ich nie gesagt habe“

„Diskussion muss man führen“: Aber es bleibe eine Frage der Form

„Ich lasse mir von dieser Generation nicht nachsagen, dass wir die Erde mutwillig zerstört haben. Es ist so nicht wahr!“, hatte Reinhold Messner in dem Interview mit dem Journalisten Philipp Hedemann gesagt (hier können Sie es nachlesen, erschienen auf S.Plus). Es sei „nicht überlegt, was sie machen. Sie sollen die aktuellen Probleme durchaus ansprechen, aber sie sollen bedenken, aus welcher Position heraus sie es tun“, hatte Messner gesagt.Die 4 Unterzeichner der Replik des Heimatpflegeverbandes, die am Dienstag an die Medien verschickt worden ist, – Klimaforscher Georg Kaser, Verbandsdirektor Josef Oberhofer, der Vorsitzende des Klima-Club Südtirol, Thomas Egger, und Verbands-Geschäftsleiter Florian Trojer – finden drastische Metaphern: Von einem „Trotzanfall“ ist die Rede, und von „alten weißen Männern“, die sich „die Realität so zurechtrücken, dass sie perfekt in ihr Weltbild passt“: „Nicht die heute Jungen profitieren vom wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahrzehnte und dem Einsatz der vergangenen Generationen sondern wir, die weißen alten Männer in den westlichen Ländern. Wir sind die Privilegierten, die in ihrem ganzen Leben bisher nur wirtschaftlichen Aufwärtstrend erlebt haben.“Von STOL auf den offenen Brief des Heimatpflegeverbandes angesprochen, sagt Reinhold Messner, die Form, in der der Brief verfasst sei, sei nicht akzeptabel. „Man kann jemanden kritisieren, etwas diskutieren – aber nicht etwas in die Welt setzen, das ich weder gesagt habe noch denke, und dann draufhauen.“ Ihm seien Worte in den Mund gelegt worden, um dann „den Hebel anzusetzen“: Das sei „außerhalb jeder Verständlichkeit“, er werde sich das nicht gefallen lassen. Rechtliche Schritte behalte er sich vor.Der Verband habe sich gegen ihn eingeschossen: „Ich verstehe nicht, was der Grund ist: Ich habe Schloss Sigmundskron und Juwal gerettet, Millionen zur Erhaltung alter Kulturgüter ausgegeben.“Messner: „Ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich mit jungen Leuten ungerecht umgehe. Ich stelle zur Diskussion, ob diejenigen, die auf die Straße gehen und zum Teil sehr laut protestieren, auch bedenken, woher ihr Wohlstand kommt, der es ihnen erlaubt, ihre Väter und Großväter zu beschimpfen.“ Dass die derzeitige Situation eine schwierige sei, sei unbestritten.Diskussionen seien zu führen, „aber die Sprache der Herren kritisiere ich“, sagt Messner. „Der Heimatpflegeverband hat den Auftrag, die Heimat zu pflegen, aber auch die Sprache. In meinem Buch ist keine Zeile der Aggression zu finden.“ Das Buch („Sinnbilder: Verzicht als Inspiration für ein gelingendes Leben“ von Reinhold und Diane Messner) sei in der Diskussion: „Aber ich hoffe, dass man mir die Feinfühligkeit lässt, die sich in dem Buch wiederfindet. Man hat es um 180 Grad gedreht, um es mir vor die Füße zu werfen.“