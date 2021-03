Reinhold Messner und Renzo Caramaschi vertrauen AstraZeneca

In den vergangenen Tagen musste der Südtiroler Sanitätsbetrieb, aufgrund der verordneten Aussetzung der Impfung mit AstraZeneca durch die zuständigen Behörden, mehrere Hundert Impftermine verschieben.Unter den Betroffenen dieser Verschiebungen war auch der weltweit bekannte Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner. Heute Nachmittag wurde nun dieser Termin sowie jener von weiteren Bürgern und Bürgerinnen nachgeholt.Auch der Bürgermeister von Bozen, Renzo Caramaschi, war unter den „Impflingen“, die heute Nachmittag im Impfzentrum in der Bozner Messe mit dem Wirkstoff von AstraZeneca geimpft wurden.Dabei formulierte Reinhold Messner seine Meinung zur Anti-Covid-Impfung ganz klar: „Wir müssen uns impfen lassen und vorsichtig sein. Das ist der einzige Weg, damit wir wieder ein selbstbestimmtes Leben haben. Der Nasenabstrich ist lästiger als dieser Stich.“Und Bürgermeister Renzo Caramaschi freut sich schon auf eine zukünftige Wanderung: „Keine Angst. Ich habe schon einige Impfungen hinter mir, aber diese habe ich überhaupt nicht gespürt. Wir alle müssen geimpft werden, um aus dieser Situation herauszukommen, die die Wirtschaft tötet. Aber auch wenn wir geimpft sind, müssen wir weiterhin die Regeln wie Abstand und Masken einhalten. Wenn alles vorbei ist, hat mir Reinhold Messner versprochen, dass wir zusammen in die Berge gehen werden.“

