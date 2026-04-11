Ersten Informationen zufolge war ein Jungbauer beim Ausbringen von Mist in steilem Gelände mit seinem Transporter unterwegs, als es kurz vor 18 Uhr zu einem Unfall kam.<BR \/><BR \/>Das Fahrzeug überschlug sich. Der Landwirt wurde dabei nicht aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb darin.<BR \/><BR \/>Er zog sich schwere Verletzungen zu, war jedoch zu jedem Zeitpunkt ansprechbar. Lebensgefahr soll nicht bestehen.<BR \/><BR \/>Der Landwirt, Anfang 20 Jahre alt, wurde vom Weißen Kreuz vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Reinswald kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.