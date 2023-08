Reischach: Wölfe zerfleischen Reh unweit des Dorfzentrums

Vorfall ereignete sich unweit eines Spielplatzes

Es war frühmorgens, als ein Reischacher Bauer am gestrigen Montag einen grausamen Fund in seiner Wiese machte. Direkt neben seinem Hof entdeckte er ein völlig zerfleischtes Reh. Dass es sich bei dem toten Tier um ein Reh handelt, war dabei nur noch in Ansätzen zu erkennen.Wie die Webcam-Aufnahmen eines nahegelegenen Hotels zeigen, hat sich das Geschehen bei Morgendämmerung gegen 5.30 Uhr zugetragen. Das Reh befand sich neben einem Maisfeld, als es plötzlich von 2 Wölfen attackiert, getötet und nahezu völlig aufgefressen wurde.Ein Nachbar, der bei dem Fund des Rehs ebenfalls vor Ort war, sagte gegenüber STOL: „Von dem Reh war so gut wie nichts mehr übrig, lediglich die Knochen haben sie nicht gefressen." Besonders besorgniserregend: Der Vorfall ereignete sich nicht abseits der Zivilisation, sondern in der Nähe eines Spielplatzes und eines häufig genutzten Spazierweges.Bereits im Februar habe es bei einem in der Nähe einen ähnlichen Vorfall gegeben, schilderte der Reischacher. Der Zwischenfall wurde der Forstbehörde sowie dem zuständigen Amt für Jagd und Fischerei gemeldet.