Der Streikbeginn ist für Donnerstag, 21 Uhr, angesetzt. Der Ausstand soll voraussichtlich bis Freitag, 18 Uhr, andauern, wie das Kundenportal „südtirolmobil“ auf seiner Website schreibt.<BR \/><BR \/>Betroffen sind ersten Angaben zufolge die Züge von Trenitalia, Italo und Trenord. Die Züge der SAD sind ausschließlich am Freitag, dem 5. September, vom Streik betroffen.<BR \/><BR \/>Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Änderungen möglich.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Infos und laufende Aktualisierungen finden Sie hier.<\/a>