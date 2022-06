Reisepass erst im Oktober? „Keiner muss auf Reise verzichten“

Der Chef des Kabinetts der Quästur Bozen, Giorgio Augusto Porroni. - Foto: © ts

https://tools.pinpoll.com/embed/205316

„ Ich habe noch von keinem gehört, der seine Reise nicht antreten konnte, weil er den Pass nicht rechtzeitig bekommen hat. ” — Giorgio Augusto Porroni

Wer im Sommer ins Ausland in den Urlaub will und auf der Website der Quästur seinen Reisepass beantragt, bekommt einen Schock: Die ersten freien Termine sind erst in ein paar Monaten, der Reisepass wird erst im Oktober ausgestellt. „Dies sollte aber nicht abschrecken. Der Reisepass wird auch schneller ausgestellt, wenn es wirklich dringend ist“, sagt Porroni zu STOL.„Wir sind gerade überfordert. Vor wenigen Monaten wurden noch so gut wie keine Reisepässe ausgestellt. Nach der Lockerung der Coronaregeln und in Aussicht auf den Sommer sind die Anfragen in die Höhe geschossen. Wir stellen über 100 Pässe am Tag aus und trotzdem sind die Wartezeiten extrem lang, weil die Flut an Anfragen so groß ist“, sagt Porroni. Kurzfristig könne das zuständige Personal auch nicht maßgeblich aufgestockt werden.„In der Flut an Anfragen halten wir aber immer Platz für Eilanträge. Jeder hat das Recht auf einen Pass, ganz gleich was er damit tut. Aber nur wer ihn dringend braucht, bekommt ihn früher. Ein Reisepass kann von uns in nur wenigen Tagen ausgestellt werden, wenn einer nicht strafrechtlich verfolgt wird oder andere Komplikationen auftreten“, so Porroni.„Erst heute haben 3 Personen einen Eilantrag gestellt, um im August nach Amerika zu reisen. Die Reisepässe werden natürlich pünktlich ausgestellt, damit sie noch Zeit haben, das Visum zu beantragen“, sagt der Chef des Kabinetts. Es habe aber auch schon Fälle gegeben, wo eine Dringlichkeit nur vorgetäuscht wurde. „Das war bitter, aber wir können nicht jeden Antrag auf Dringlichkeit prüfen. Wir vertrauen den Leuten“.„Ich habe noch von keinem gehört, der seine Reise nicht antreten konnte, weil er den Pass nicht rechtzeitig bekommen hat. Keiner muss auf den Urlaub verzichten. Wir tun das Möglichste, um Reisepässe so schnell wie möglich auszustellen. Es ist auch in unserem Interesse, wenn es schnell geht“, sagt Porroni abschließend.Wer es eilig hat, sollte der Quästur Bescheid geben. Am besten ist es, wenn man die Dringlichkeit irgendwie bezeugen kann. Gebuchte Tickets eignen sich zum Beispiel gut.