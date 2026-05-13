Auf der Brennerautobahn A22 steht Autofahrern eine spürbare Verkehrszunahme bevor: Bereits am heutigen Mittwoch nimmt das Verkehrsaufkommen deutlich zu, am Donnerstag dürfte die Situation ihren Höhepunkt erreichen.<BR \/><BR \/>Hintergrund ist der Feiertag Christi Himmelfahrt, der in vielen europäischen Ländern begangen wird. Das verlängerte Wochenende nutzen zahlreiche Reisende, insbesondere aus Deutschland und Österreich, für einen Kurzurlaub oder die Fahrt in Richtung Italien.<BR \/><BR \/>Schon zur Wochenmitte rechnet die A22-Gesellschaft mit einem merklichen Anstieg des Verkehrs in südlicher Fahrtrichtung. Für Donnerstag fallen die Prognosen noch drastischer aus: Es wird mit sehr starkem Verkehrsaufkommen gerechnet, vor allem auf der Fahrbahn Richtung Süden.<BR \/><BR \/>Wer in diesen Tagen unterwegs ist, sollte daher ausreichend Zeit einplanen und – wenn möglich – stark frequentierte Reisezeiten meiden, um längere Wartezeiten zu umgehen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/verkehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zu Staus und Verkehr finden Sie hier auf der STOL-Verkehrsseite. <\/a><\/b>