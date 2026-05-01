Der Unfall ereignete sich um kurz nach 9 auf der Südspur, der zu einem Stau von aktuell etwa zwei Kilometern führt. Die Verkehrsmeldezentrale meldet einen Zeitverlust von rund 15 Minuten. Über verletzte Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor.<BR \/><BR \/><BR \/>Da viele Reisende das verlängerte Wochenende für einen Ausflug in den Süden nutzen ist das Verkehrsaufkommen am heutigen Feiertag entsprechend hoch. Bereits nördlich des Brenners kommt es zu Verzögerungen, die sich über lange Strecken bis nach Affi hinziehen.