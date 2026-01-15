Der Alarm war kurz vor 4 Uhr morgens ausgelöst worden: Zwei Beamte der Staatspolizei und eine weitere Person in Handschellen befanden sich offenbar auf einer Insel im Eisack.<BR \/><BR \/>Da die Strömung zu stark gewesen sei, hätten sie das Ufer nicht mehr erreichen können, so die Berufsfeuerwehr Bozen. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte brachten die drei Menschen mit einem Schlauchboot zurück ans Ufer. Laut ersten Informationen wurde niemand verletzt. Die drei Geretteten sollen leicht unterkühlt gewesen sein und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus von Bozen gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch die Wasserrettung Bozen und der Rettungsdienst.