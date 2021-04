Rekord bei Corona-Neuinfektionen in Indien

Indien hat gut 1,3 Milliarden Einwohner, so dass sich eine vergleichsweise mäßige Sieben-Tage-Inzidenz von rund 132 Fällen pro 100.000 Einwohner ergibt. Das Gesundheitssystem des Schwellenlandes ist aber völlig überlastet. Es fehlt an Betten, antiviralen Medikamenten und medizinischem Sauerstoff.Krankenhäuser wie das Pentamed Hospital in Neu Delhi senden immer wieder SOS-Nachrichten zum Sauerstoffmangel. Premierminister Narendra Modi sagte in einer Radioansprache, die Regierung tue alles, um die Einzelstaaten im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen.Indiens hat bisher 16,9 Millionen Corona-Infektionen registriert und steht damit weltweit an zweiter Stelle hinter den USA. Allerdings hat das Land mehr als viermal so viele Einwohner. Experten führen den raschen Anstieg der Fälle auf eine verbreitete Sorglosigkeit in der Bevölkerung und auf neue, gefährlichere Virusvarianten zurück.Die USA haben indes mitgeteilt, Indien bei der Bekämpfung der rasant ansteigenden Infektionen unterstützen zu wollen. Eine Regierungssprecherin teilte mit, die USA seien über die Situation in Indien zutiefst besorgt und bereit, schnell zusätzliche Hilfe zu leisten. Ein Sprecher der indischen Botschaft in Washington sagte, Vertreter beider Länder verhandelten über die Lieferung von Vakzin-Komponenten und die Entsendung von medizinischem Personal nach Indien.Der italienische Gesundheitsminister Speranza hat indes mit einer neuen Verordnung auf die rasant steigenden Infektionszahlen in Indien reagiert. Die Einreise nach Italien ist demnach für all jene verboten, die sich in den letzten 14 Tagen in Indien aufgehalten haben. Einwohner Italiens dürfen nur einreisen, wenn sie sich vor dem Start und bei der Ankunft testen lassen sowie sich dann in Quarantäne begeben. Wer sich in den letzten 14 Tagen in Indien aufgehalten hat und bereits wieder nach Italien eingereist ist, muss sich ebenfalls testen lassen und die zuständigen Behörden kontaktieren.

apa/stol