Die ungewöhnliche frühe Hitzewelle bricht nun auch hierzulande die ersten Temperaturrekorde. Die vergangene Nacht war die wärmste Nacht in einem Juni seit Messbeginn. In Bozen wurde eine Tiefsttemperatur von 25,4 Grad Celsius gemessen. <h3>\r\nAlter Rekord aus 2005<\/h3>Damit wurde der bisherige Rekord für die wärmste Juninacht deutlich überschritten, der alte Rekord lag bei 24,2 Grad Celsius, gemessen am 29. Juni 2005, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Und er merkt an: „Für solche Nachttemperaturen von über 25 Grad Celsius gibt es im deutschen Sprachraum gar keinen Namen, wir nennen es halt immer noch Tropennacht“. Als Tropennacht werden Nächte mit einer Tiefsttemperatur von über 20 Grad Celsius bezeichnet.<h3>\r\nHitzwelle noch nicht vorbei<\/h3>Die aktuelle <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/es-wird-noch-heisser-in-suedtirol-und-dann-folgen-starke-hitzegewitter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hitzewelle dauert noch ein paar Tage an<\/a>, erst am kommenden Mittwoch wird es mit maximal 30 Grad etwas weniger heiß.