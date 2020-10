Rekord von 1235 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Bisher waren in Österreich 852 Tote zu beklagen, 10 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Spitalspatienten blieb mit 509 Patienten, davon 99 intensiv, stabil. Bisher gab es in Österreich 54.423 positive Testergebnisse (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) bei insgesamt 1.795.447 durchgeführten Tests. Innerhalb eines Tages kamen somit 20.016 Testergebnisse dazu. 42.829 Menschen in Österreich haben sich nach einer Infektion wieder erholt.Die meisten Zunahmen gab es in Wien mit 511 Neuinfektionen, am Freitag waren es noch 392 neue Fälle. In Niederösterreich haben sich 187 neu infiziert, in Oberösterreich 174, in Tirol 93, in der Steiermark 88, in Salzburg 72, in Vorarlberg 40, in Kärnten 38 und im Burgenland 32.In Wien gibt es auch mehr Menschen, die aktiv an der Erkrankung laborieren. Im Moment sind es 5300 Personen, am Freitag waren es noch 5088. Die Stadt will mit neu aufgestellten Containern auch die Testkapazitäten weiter erhöhen. Mit den neu hinzugekommenen Erkrankungsfällen wurden in Wien bisher insgesamt 20.067 nachweislich bestätigte Coronavirus-Infektionen registriert. Außerdem sind in den vergangenen 24 Stunden eine 89-jährige Frau und ein 97-jähriger Mann, beide mit Vorerkrankungen, verstorben. Damit sind in Wien nun 271 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. 14.496 Personen sind wieder gesund. Am Freitag wurden 6000 Tests vorgenommen, die Gesamtzahl liegt in der Bundeshauptstadt derzeit bei 509.414.Im Burgenland kamen 422 Testergebnisse dazu, in Kärnten waren es 752 Tests. In Niederösterreich waren es 3.399 Tests, in Oberösterreich 2.065, in Salzburg 1.327 und in Tirol 1.921. Die Steiermark meldete 2.521 Tests und Vorarlberg 1.609.Bereits am Freitagabend hatte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) die effektive Reproduktionszahl des Zeitraums vom 25. September bis 7. Oktober veröffentlicht, und dabei gab es keine guten Nachrichten. Österreichweit lag sie bei 1,13, und in keinem einzigen Bundesland unter 1. Eine effektive Reproduktionszahl von exakt 1 würde bedeuten, dass ein mit dem Coronavirus Infizierter einen Menschen mit SARS-CoV-2 ansteckt. Liegt die Zahl über eins, vermehrt sich das Virus, liegt sie unter eins, wird das Virus eingedämmt.Gesundheitsminister Anschober nannte die Entwicklung in den sozialen Medien besorgniserregend für ganz Europa und wies auf steigende Fallzahlen in österreichischen Seniorenheimen hin. Für andere europäische Staaten gab der Ressortchef folgende teils gerundete Zahlen der Neuinfektionen innerhalb eines Tages an: Frankreich 20.000, Spanien 12.000, Italien 5300, Deutschland 4900, Niederlande 6000, Belgien 5300, Tschechien 8600, Schweiz 1487, Ungarn 1176 und Slowakei 1184.Anschober appellierte einmal mehr, sich an grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu halten. „Schutz ist einfach: Hygienemaßnahmen, Mindestabstand, MNS (Mund-Nasen-Schutz, Anm.) wo erforderlich, dichte Menschenansammlungen meiden, regelmäßig lüften. Wenn wir alle mitmachen, werden wir das gut schaffen“, twitterte der Gesundheitsminister und empfahl außerdem die Verwendung der Stopp-Corona-App.

apa