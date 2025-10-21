<BR \/>Der Nigerianer, wohnhaft in Deutschland, wurde an der Autobahnausfahrt Sterzing von einer Carabinieri-Streife für eine Routinekontrolle angehalten. Schon bei den ersten Gesprächen habe sich der Mann sichtlich nervös gezeigt, wie die Beamten selbst berichten. <BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs bemerkten die Carabinieri Auffälligkeiten am Reserverad, das unter dem Fahrzeug montiert war: es sei ungewöhnlich schwer und nur provisorisch befestigt gewesen. Dieser vermeintlich nebensächliche Hinweis veranlasste die Beamten zu einer eingehenderen Überprüfung.<h3>\r\nVerdacht soll sich bestätigen<\/h3>Das Fahrzeug wurde zur Kaserne gebracht, wo die Carabinieri nach einer gründlichen Durchsuchung und dem Aufschneiden des Reifens eine überraschende Entdeckung machten: Im Inneren des Reserverads sollen Dutzende durchsichtige Plastiksäckchen mit Rauschgift versteckt gewesen sein.<BR \/><BR \/>Insgesamt soll der Mann 32 Säckchen mit Heroin mit einem Gesamtgewicht von rund zehn Kilogramm sowie sechs Blöcke Kokain mit einem Gewicht von etwa zwei Kilogramm mitgeführt haben – das Rauschgift wurde sichergestellt.<h3>\r\nWert von über einer Million Euro<\/h3>Wie die Carabinieri schätzen, hätte das Rauschgift auf dem Schwarzmarkt einen Erlös von über einer Million Euro erzielen können. Der Mann wurde auf frischer Tat ertappt und verhaftet.