Polarkälte lässt Südtirol bibbern

Die Temperaturen in Südtirol sanken in der Nacht auf Montag weit unter den Gefrierpunkt. - Foto: © Twitter Dieter Peterlin

Warnstufe Gelb wegen extremer Temperaturen

In einigen Landesteilen gilt Warnstufe Gelb wegen extremer Temperaturen. - Foto: © Landeswarnzentrum

Es bleibt sonnig und kalt

Es bleibt länger hell

Zwar beginnt der Winter offiziell erst am 21. Dezember, was die Temperaturen anbelangt, ist Südtirol heute Morgen definitiv im Winter angekommen: Noch nie war es in diesem Jahr in den Tälern so kalt wie in der vergangenen Nacht.„Der Kältepol lag in St. Jakob in Pfitsch mit minus 21 Grad Celsius, gefolgt von Sexten mit minus 20 Grad. Noch kälter war es im Hochgebirge an den beiden Wetterstationen Schöntaufspitze und Lengspitze mit minus 24 Grad Celsius“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Die kälteste Stadt ist Bruneck mit minus 15 Grad Celsius, in Bozen sank das Thermometer auf 2 Grad unter 0.Am heutigen Montag scheint den ganzen Tag die Sonne und der Himmel präsentiert sich meist wolkenlos. In den Tälern oberhalb von etwa 700 Metern Meereshöhe herrscht Dauerfrost. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 7 und plus 4 Grad Celsius.Das Landeswarnzentrum hat aufgrund der extremen Temperaturen die Warnstufe Gelb für Teile des Pustertals, des Vinschgau, des Wipptals und für das Ahrntal ausgegeben. Diese gilt auch noch am morgigen Dienstag und am Mittwoch.Auch am Dienstag scheint in Südtirol überwiegend die Sonne mit einigen hohen Wolkenfeldern im Laufe des Tages. Am Mittwoch geht es mit einer Mischung aus Wolken und Sonne weiter. Es bleibt mit Temperaturen zwischen minus 17 und plus 4 Grad Celsius relativ kalt.Am Donnerstag nehmen die Wolken schließlich zu. Gegen Abend und in der Nacht auf Freitag sind auch ein paar Niederschläge zu erwarten.Von einer guten Nachricht in der dunklen Jahreszeit berichtet Hobby-Meteorologe Florian Schmalzl von „Florians Wetterseite“auf Facebook: „Der kürzeste Tag des Jahres steht uns zwar noch bevor (am 21. Dezember), der früheste Sonnenuntergang des Jahres ist aber schon heute. Abends bleibt es ab morgen also schon wieder ganz ein bisschen länger hell. Der späteste Sonnenaufgang ist hingegen zu Silvester.“