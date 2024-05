Rekordniederschlag in Südtirol: „Noch nie so viel Regen seit Jahresbeginn“

Foto: © X/Dieter Peterlin

Schwere Unwetter in Norditalien

„Im letzten Jahr hat es in den ersten 4 Monaten nur halb so viel geregnet wie im Durchschnitt und heuer gab es im gleichen Zeitraum doppelt so viel Regen wie im Durchschnitt. Oder man kann auch sagen: Heuer hat es zwischen Jänner und April dreimal so viel geregnet wie im vergangenen Jahr"“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Zu den Spitzenreitern gehört laut Peterlin Meran mit knapp 400 Milimetern Niederschlag: „Seit dem Jahr 1951 war es hier in diesem Zeitraum nicht mehr so nass“, weiß der Wetterexperte.Seit einigen Tagen wird Norditalien von einer Welle schwerer Unwetter heimgesucht. Eine Person verlor dabei bislang ihr Leben: Die Leiche eines 66-jährigen Pensionisten ist am Freitag unweit der Stadt Cantu in der lombardischen Provinz Como geborgen worden.Vielerorts sind Flüsse über die Ufer getreten. Niederschläge und Gewitter, die erhebliche Schäden verursachten. Hier lesen Sie mehr.