Rekordsommer: 31. Tropennacht in Bozen und wärmster August seit Messbeginn

Der wärmste Monat seit 170 Jahren

„ Noch nie zuvor gab es auf Südtirols höchster Wetterstation – dem Wilden Freiger bei Ridnaun auf 3400 Höhenmetern – einen ganzen frostfreien Monat. ” — Landesmeteorologe Dieter Peterlin

Der viert heißeste Sommer der Aufzeichnungen

Während der August als der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gilt, belegt der meteorologische Sommer in Bozen Platz 4, nach den Jahren 2003, 2022 und 2015.

Blitzbilanz: Nur halb so viele wie in den Vorjahren

Dieser Sommer lud zum Wandern ein. Auch heute schickte uns eine STOL-Leserin ein Bild mit dem herrlichen Blick von den Rosszähnen auf die Seiser Alm und den Schlern. - Foto: © Sylvia Winkler

Es bleibt sommerlich heiß

Bei Tag und bei Nacht: Der August blieb in Südtirol bis zum Schluss ungewöhnlich heiß. Mit 35,2 Grad Celsius war es am Freitagabend in der Landeshauptstadt noch nie so spät so warm. Die Nacht darauf brachte die 31. Tropennacht des Sommers mit sich, was einen neuen Rekord darstellt. „Der bisherige Höchstwert lag bei 29 Tropennächten im Jahr 2015“, informiert Peterlin. Was man bei diesen hohen Temperaturen für einen guten Schlaf tun kann, lesen Sie hier. Der August brachte nicht nur Rekordtemperaturen, sondern ging auch als der heißeste August in die Wettergeschichte Südtirols ein. Der Monat gilt als der wärmste Monat in Südtirol seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 170 Jahren.Die höchste Temperatur wurde am 12. August in der Landeshauptstadt mit 37,1 Grad Celsius gemessen. „Selbst die Wetterstation am Wilden Freiger auf 3400 Metern Höhe hat im August nie Minusgrade angezeigt“, weiß der Landesmeteorologe. Einen ganzen frostfreien Monat habe es auf Südtirols höchster Wetterstation noch nie gegeben, zeigt sich Peterlin besorgt.Doch nicht nur der August, sondern der gesamte meteorologische Sommer zeichnete sich durch außergewöhnlich hohe Temperaturen aus. Er hat zwar nass und kühl begonnen, aber dann umso mehr zugelegt. Insgesamt geht er als der viert heißeste Sommer in die Wettergeschichte ein. Wenn es um hohe Temperaturen geht, so bleibt der Sommer 2003 weiterhin Südtirols Rekordhalter.Die Niederschlagsbilanz dieses Sommers ist insgesamt ausgeglichen. Während es im Juni viel geregnet hat, lagen die Regenmengen im Juli im Durchschnitt, und der August war etwas trockener als üblich. „Gewitter waren relativ selten“, berichtet Peterlin. „Insgesamt wurden nur 15.000 Blitze gezählt – halb so viele wie in den vergangenen Jahren.“Obwohl der meteorologische Herbst am 1. September beginnt, bleibt das Wetter sommerlich warm. Ein leichter Rückgang der Temperaturen ist zu erwarten, aber das sommerliche Wetter wird bis weit in den September hinein anhalten.Am Sonntag wird es überwiegend sonnig mit einigen Wolken. Am Nachmittag könnten örtliche Gewitter auftreten.