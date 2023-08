Rekordwärme auf der Marmolata: 13,3 Grad auf der Punta Penia

Auf dem Gipfel der Marmolata wurde am heutigen Samstag eine Höchsttemperatur von 13,3 Grad über Null gemessen, ein Rekord in der jüngeren Vergangenheit, zumindest im letzten Jahrzehnt.Der Höchstwert wurde von den Messgeräten der Plattform „Marmoladameteo.it“, die sich auf der 3343 Meter hohen Punta Penia befindet, um 16.50 Uhr aufgezeichnet. Zum Vergleich: Der Höchstwert vom 3. Juli 2022, dem Tag, an dem ein Teil des Gletschers einbrach, betrug +12,7 Grad Celsius.Laut Wettervorhersagen, könnte die warme Luft des nordafrikanischen Hochdruckgebietes den Temperaturnullpunkt in den nächsten 2 bis 3 Tagen auf über 5000 Meter bringen.