Rekordwert: 962 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden in Deutschland

Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am vergangenen Mittwoch zu Beginn des harten Lockdowns verzeichnet worden. 24.740 weitere Menschen wurden positiv auf das Coronavirus getestet.Das sind rund 5000 mehr als am Vortag, und rund 3000 weniger als vor einer Woche, als es Nachmeldungen aus Sachsen gab. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen steigt damit auf über 1,5 Millionen, als genesen gelten etwa 1,1 Millionen Menschen.Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz fällt auf 195,1 von zuletzt 197,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Bund und Länder streben zur Eindämmung des Virus einen Wert von 50 an.

apa