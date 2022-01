Rekordzahl von 228.000 Neuinfektionen in Italien – 434 Todesopfer in 24 Stunden

In Italien sind in den vergangenen 24 Stunden 228.179 Coronavirus-Neuinfektionen verzeichnet worden. Das ist ein weiterer Rekord seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020, berichteten die italienischen Gesundheitsbehörden am Dienstag. Außerdem wurden 434 Todesfälle registriert.