Rekordzahl von Infektionen in Italien: 15.199 Neuansteckungen an einem Tag

Die Zahl der Corona-Infektionen in Italien ist wieder sprunghaft angestiegen. 15.199 Neuansteckungen wurden am Mittwoch registriert, am Dienstag waren es noch 10.874 Fälle. Außerdem wurden 127 Todesopfer registriert, ab Vortag waren es 89. Die Zahl der Corona-Toten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 36.832. Innerhalb eines Tages wurden 177.000 Tests durchgeführt.