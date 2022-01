Rekordzahlen in Gröden und Gadertal – Was die Bürgermeister dazu sagen

Allein am gestrigen Dienstag wurden aus Gröden und dem Gadertal 211 Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es insgesamt 932 aktive Fälle. Die 7-Tages-Inzidenz für die 8 ladinischen Gemeinden betrug 4040. In Quarantäne befanden sich 1051 Menschen. 4,5 Prozent der Einwohner waren positiv, 5,1 Prozent befanden sich in Quarantäne.