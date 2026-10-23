Seit Jahren wird in Bozen über den Bau einer Tiefgarage am Siegesplatz debattiert und gestritten. Das Großprojekt sollte ursprünglich im Mai starten, doch nach dem Rekurs einer Baufirma lag es auf Eis – bis jetzt.<BR \/><BR \/><BR \/>Aus der Ausschreibung war die Bietergemeinschaft bestehend aus „Parcheggi Italia“, PAC, Erdbau und Geobau als Sieger hervorgegangen. „Jetzt kann die Stadtverwaltung das Verfahren zur Umsetzung des Bauvorhabens fortsetzen“, betonte die Gemeinde gestern in einer Aussendung. „Wir können nun die Planung weiterführen“, betonte Bürgermeister Claudio Corrarati gestern. „Mit dem Bau der Tiefgarage möchten wir eine konkrete Lösung für das Parkplatzproblem in diesem Stadtteil anbieten und gleichzeitig den Siegesplatz aufwerten.“ <BR \/><BR \/>Auch Vizebürgermeister Stephan Konder, als Stadtrat zuständig für öffentliche Arbeiten, zeigt sich zufrieden. „Mit dem Urteil des Staatsrates wurden die letzten Zweifel ausgeräumt. In den kommenden Tagen wird es bereits Treffen mit den Technikern und 'Parcheggi Italia' geben, um die nächsten Schritte zu planen und den Termin für den Beginn der Arbeiten genau festzulegen. Unser Ziel ist es, noch vor Jahresende mit den Arbeiten zu beginnen“, sagte Konder gegenüber Südtirol Online.<h3>\r\n570 Tage Bauzeit für die Tiefgarage<\/h3> Die Bauzeit für die Tiefgarage wird auf 570 Tage geschätzt. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr bzw. den Sommer 2028 vorgesehen. Die Arbeiten sollten ursprünglich heuer im Mai starten. Die Konzession für den Betrieb der Tiefgarage hat eine Laufzeit von 38 Jahren ab der Unterzeichnung des Konzessionsvertrages. Die neue Tiefgarage wird über fünf Untergeschosse verfügen und Platz für 390 Pkw und 39 Motorräder bieten. Auf den ersten drei Parkebenen befinden sich die gebührenpflichtigen Stellplätze und Stellplätze für Anrainer. Im vierten und fünften Untergeschoss sind Garagenboxen und Stellplätze für Motorräder vorgesehen, die an Interessierte verkauft werden.