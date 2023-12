„Relativer Wohlstand“ in Südtirol überdurchschnittlich

Besseres Internet in der Provinz Trient

Dies geht aus dem vom Statistikinstitut Istat veröffentlichten Bericht BesT (Benessere equo e sostenibile dei territori) 2023 hervor, für den 70 Indikatoren berücksichtigt wurden. Trient schneidet insgesamt besser ab als Bozen.Die Hauptstadt des Trentino, so heißt es in einer Aussendung, hat die meisten Indikatoren in den Klassen mit hohem und mittlerem Wohlbefinden (67,2%, 6,5 Prozentpunkte mehr als Bozen) und die wenigsten in den Klassen mit niedrigem und mittlerem Wohlbefinden (9,9%, 8,2 Prozentpunkte weniger als Bozen).Einige Unterschiede zwischen den beiden Provinzen zeigen sich vor allem im Bereich der Dienstleistungsqualität, und zwar bei der Festnetzabdeckung des ultraschnellen Internetzugangs, die in Trient über dem nationalen Durchschnitt liegt und dreimal so viele Haushalte (66,7 %) erreicht wie in Bozen (22,2 %).Bei den Indikatoren Arbeit und Work-Life-Balance, wirtschaftliches Wohlergehen und Innovation, Forschung, Kreativität ist der Abstand hingegen minimal.