Vor Ort war Martin Scheiber aus St. Lorenzen, der die Ziele der Initiative erklärte. Der Meraner Termin war Teil einer landesweiten Tour der Bewegung, die kommende Woche in Brixen ihren Abschluss finden soll. Scheiber war 2023 für die Liste von Jürgen Wirth Anderlan bei den Landtagswahlen angetreten.<BR \/><BR \/>Die Aktion gehört zur europaweiten Kampagne „Save Europe Act“. Die gesammelten Unterschriften sollen nach Brüssel gebracht werden. Ziel sind eine Million Unterschriften aus mindestens acht EU-Staaten. <BR \/><BR \/>Hinter der Kampagne „Save Europe Act“ stehen unter anderem die rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner und Eva Vlaardingerbroek. Die Europäische Kommission hatte den Antrag auf Registrierung als Europäische Bürgerinitiative am 22. Juli abgelehnt.<BR \/><BR \/> Zur Begründung erklärte sie, die Initiative verstoße offenkundig gegen die Grundwerte der EU und die Grundrechtecharta. Kritisiert wurde insbesondere, dass Menschen aufgrund ihrer nicht-europäischen Herkunft von legalen Migrationsmöglichkeiten ausgeschlossen werden sollten.