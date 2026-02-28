Die Organisatoren der umstrittenen „Remigrations“-Demo hatten sich rund 500 Unterstützer erwartet, bis 15 Uhr haben sich aber deutlich weniger Personen am Bozner Siegesplatz versammelt. Laut ersten Informationen nehmen rund 150 bis 200 Demonstranten an der umstrittenen Kundegebung des Komitees „Remigrazione e Riconquista“ im Umfeld der rechtsextremen Bewegung CasaPound teil. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282569_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben der italienischen Tricolore sind am Siegesplatz auch einige Deutschland- sowie Südtirolfahnen zu beobachten. Der Protestzug darf sich erst um 16 Uhr in Bewegung setzen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282575_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der genaue Verlauf der Kundgebung vom Siegesplatz in Richtung Altstadt wurde aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgegeben – weder von den beiden Organisatoren noch von der Quästur.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282572_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nGegendemo startet im Berloffapark<\/h3>Räumlich strikt getrennt davon startet gegen 15.30 Uhr die Gegenveranstaltung, zu der sich laut den Organisatoren von „Bozen Solidale“ rund 50 Organisationen, Vereinigungen und Parteien angemeldet haben, wird um 15.30 Uhr in der Bahnhofsallee im Berloffapark.<BR \/><BR \/>Die Quästur ist darauf bedacht, dass sich die Teilnehmer der beiden Veranstaltungen nicht treffen, um Zusammenstößen oder gar Ausschreitungen zu verhindern. Rund um den Bahnhof und den Siegesplatz kommt es zu Straßensperren.<BR \/><BR \/>Die Sicherheitslage in der Stadt wird zudem durch das Spiel des FC Südtirol verschärft, der im Drususstadion gegen den Serie-B- Primus Venezia spielt.