Die EU-Wiederherstellungsverordnung ist seit dem 18. August 2024 in Kraft – Zeit genug eigentlich, ordentliche Pläne auf die Beine zu stellen und wie gefordert die Bürger und Organisationen tatsächlich einzubinden. Doch Italien hat das Ganze scheint’s viel zu spät – und dann nur halbherzig – angepackt. Und Südtirol? „Wir sind nicht kontaktiert worden, dabei hätte das Land mit uns reden müssen“, ist Norbert Dejori von der Südtiroler Biologenvereinigung überzeugt. „Wir hatten uns eigentlich erwartet, dass auf Landesebene eine Art von Partizipation erfolgt, bevor das Land seinerseits etwas nach Rom schickt“, zeigt sich Dejori enttäuscht. <BR \/><BR \/>Man habe, antwortet Landesrat Peter Brunner auf eine Anfrage der Grünen, „angesichts der fehlenden staatlichen Vorgaben Maßnahmen für den Erhalt des Naturraums und der Artenvielfalt vorgeschlagen bzw. auf Maßnahmen verwiesen, die derzeit bereits in Umsetzung sind“. Die Zuständigkeit als „Lead-Ressort“ liege beim Ressort für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus.<BR \/><BR \/>„Wir wurden vom Land nicht kontaktiert“, berichtet auch Andreas Riedl vom Südtiroler Fischereiverband. Auch dort hatte man sich das anders erwartet. „Im Sommer ist dann kurzfristig von Rom ein Beteiligungsverfahren eingeleitet worden. <BR \/>Die vorgefertigten Formulare ließen wenig Spielraum und verlangten eine Kostenschätzung samt Finanzierung“, erzählt Riedl weiter. Für NGOs in so kurzer Zeit kaum machbar, kritisiert er. Das staatliche Dokument an sich sei zudem sehr abstrakt gehalten „und von konkreten Maßnahmen nicht viel zu sehen“. Und das Dokument des Landes nicht einsehbar. <BR \/><BR \/> Also haben Südtiroler Verbände im Blindflug nach Rom geschickt, was auf die Schnelle machbar war. Der Fischereiverband hat auf Maßnahmen aus dem Etsch-Dialog (2008–2009) zurückgegriffen, die noch nicht oder noch nicht zur Gänze umgesetzt sind. Und so u.a. ein Bypass-Wasserwerk für die Falschauer in Lana eingereicht. Beim Dachverband hat man im Wesentlichen „eine Mängelliste“ nach Rom geschickt, die auflistet, was aus ihrer Sicht in den Natura-2000-Gebieten nicht gut läuft. Und die Biologen haben 13 Maßnahmen formuliert, die vom Villanderer Hochmoor bis zu den Etschgräben reichen. Rückmeldungen? Fehlanzeige. „Das ist keine Partizipation, wie wir sie uns vorstellen“, stellt Staffler klar. <BR \/><BR \/>Im Artikel 14 der EU-Verordnung heißt es dazu: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Erstellung des Wiederherstellungsplans offen, transparent, inklusiv und wirksam ist und dass die Öffentlichkeit, einschließlich aller relevanten Interessenträger, frühzeitig und wirksam die Möglichkeit erhält, sich an der Ausarbeitung des Plans zu beteiligen:“ „In Österreich und Deutschland wurde das genauso angepackt und umgesetzt, da wurden die zwei Jahre seit Erlass der Verordnung genutzt, um Stakeholder direkt zu beteiligen“, weiß Riedl. <BR \/><BR \/>Die Grüne Landtagsabgeordnete Madeleine Rohrer will das so nicht hinnehmen. Sie fordert: „Die Maßnahmen, die Südtirol nach Rom gemeldet hat, verdienen eine öffentliche Debatte. Es braucht ein echtes Beteiligungsverfahren – mit Gemeinden, Landwirtschaft, Umweltverbänden und allen, die hier leben.“<BR \/><BR \/>Zudem will sie vom zuständigen Landesrat Luis Walcher Antworten, allen voran die „Liste jener Maßnahmen, die an das zuständige Ministerium für den nationalen Plan geschickt wurden“.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Stellungnahme von Landesrat Luis Walcher: „Kommen Verpflichtung nach“<\/b><BR \/><BR \/>„Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Land Südtirol bei der Umsetzung der EU-Verordnung seinen rechtlichen Verpflichtungen nachkommt und dabei auf zielgerichtete, praktikable und für die Bevölkerung zumutbare Maßnahmen achtet.“ Dies lässt Landesrat Luis Walcher auf Nachfrage der „Dolomiten“ wissen. <BR \/>Ob und welche Maßnahmen man als Vorschläge nach Rom geschickt hat, teilt er nicht mit. Zum Thema Partizipation meint er: „Der Staat hat für die Umsetzung der EU-Verordnung enge Fristen vorgegeben, die entsprechend einzuhalten sind. Im Rahmen dieser Fristen wurde auf staatlicher Ebene bereits ein öffentliches Beteiligungsverfahren durchgeführt, an dem sich auch Interessengruppen aus Südtirol beteiligt haben.“