In Südtirol und im Trentino soll ein neues Gesetz Eltern schon ab der Geburt ihrer Kinder bei der Altersvorsorge unterstützen. Die Gesetzgebungskommissionen des Regionalrats haben dem Vorhaben bereits zugestimmt, nächste Woche soll das Plenum entscheiden.<BR \/><BR \/><i>Bevor Sie weiterlesen: Sagen Sie uns Ihre Meinung!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="341599" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> Vorgesehen ist ein finanzieller Beitrag, der unabhängig vom Einkommen gewährt wird – an bestimmte Voraussetzungen ist er aber geknüpft. Welche Summen konkret vorgesehen sind und wie das Modell im Detail funktioniert, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rente-ab-geburt-suedtirols-babys-werden-zu-mini-sparern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lesen Sie hier.<\/a>