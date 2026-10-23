<BR \/> „Dass Frauen häufiger in unregelmäßigen Arbeitsverhältnissen tätig sind, schlägt sich natürlich auf die Rente nieder“, fasste Cristina Pelucchi, Präsidentin des Landeskomitees, zusammen. <BR \/><BR \/>Als Institut für Soziale Fürsorge ist das sogenannte NISF dafür zuständig, die Renten der Südtirolerinnen und Südtiroler auszuzahlen. Insgesamt gibt es hierzulande über 126.000 Rentner. Knapp mehr als die Hälfte davon sind Frauen. Diese erhalten in der Privatwirtschaft im Schnitt eine Rente von 1.064,9 Euro, im öffentlichen Dienst sind es laut INPS-Sozialbericht 2.099 Euro. Damit liegen die Werte auf dem gesamtstaatlichen Durchschnitt, jener im öffentlichen Dienst sogar deutlich darüber. <BR \/><BR \/>Verglichen mit den Männern sehen die Renten der Frauen in Südtirol dann doch etwas mager aus. Männer, die in der Privatwirtschaft tätig waren, erhalten eine durchschnittliche Rente von 2.191 Euro im Monat. Im öffentlichen Dienst sind es monatlich im Schnitt 3.031 Euro. Auf den beachtlichen Unterschied machte bei der gestrigen Vorstellung die Präsidentin des Südtiroler INPS, Cristina Pelucchi, aufmerksam.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1376502_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „In Südtirol sind Frauen häufiger in Saison- oder Teilzeitjobs tätig, in denen man weniger verdient“, so Pelucchi. „Wenn sie dann in den Ruhestand gehen, erhalten sie natürlich eine geringere Pension als Männer, die hingegen kontinuierlicher und für höhere Vergütungen gearbeitet haben.“ Pelucchi pocht auf Maßnahmen, die Frauen beständigere Arbeitsverhältnisse und somit eine bessere Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf ermöglichen. <BR \/><BR \/>Was den Arbeitsmarkt anbelangt, zog das INPS gestern hingegen eine positive Bilanz. „Bei vielen wichtigen Wirtschaftsindikatoren verzeichnet die Region und insbesondere auch Südtirol Spitzenwerte“, betonte Regionaldirektor Vittorio Feliciani mit Blick auf den Sozialbericht. <BR \/><BR \/>Der Direktor des INPS-Landeskomitees, Gabriele Giancamilli, sprach ebenso von einem guten Jahr 2025. Etwa hob er hervor, dass vergangenes Jahr über 30.000 NASPI-Leistungen (Arbeitslosengeld, Anm. d. Red.) ausgezahlt worden sind. Gleichzeitig sind die Beiträge gestiegen, die in die Sozialversicherung eingezahlt wurden: von rund 37,6 Millionen Euro im Jahr 2022 auf nun 54,6 Millionen.<BR \/><BR \/>Die Beschäftigung im Land bleibt hingegen stabil. Das Land zählt im Jahr 2025 knapp 140.000 Neueinstellungen bei 133.759 Abgängen. Die Arbeitslosenquote ist im Vorjahr indes auf 1,8 Prozent gesunken – damit gilt Südtirol im italienweiten Vergleich als Spitzenreiter.