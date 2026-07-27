„Wenn 70 Prozent derjenigen, die ungewollt in Teilzeit feststecken und gerne aufstocken würden, Frauen sind, dann ist das keine individuelle Entscheidung, sondern ein strukturelles Thema“ , so Amhof.<BR \/><BR \/>Von den insgesamt 14.000 Menschen im Land, die gerne arbeiten oder ihre Stundenzahl aufstocken würden, sei ein Großteil Frauen. Allein was die Altersrenten angeht, liegt der durchschnittliche Betrag für Frauen nur etwa halb so hoch wie jener von Männern (12.858 Euro gegenüber 24.954 Euro 2024). <BR \/><BR \/>Ziel sei es, in den nächsten Jahren eine Steigerung der Erwerbstätigenquote von Frauen herbeizuführen. Diese liegt derzeit bei 74,3 Prozent.