Rentnergewerkschaften: „Es müssen neue Ärzte eingestellt werden“

„Brauchen Aufwertung der Hausärzte“

Risiko eines „Gesundheitssystem der 2 Geschwindigkeiten“

Ärztin will zurück nach Südtirol – „Unüberwindbare bürokratische Hürden“

Süd-Tiroler Freiheit: „Endlich neue Wege gehen“

Der akute Ärztemangel stellt für die Sanität in Südtirol eine große Herausforderung dar: Die Wartelisten werden immer länger. Für die Rentnergewerkschaften ein nicht länger hinnehmbarer Zustand: „Jede Initiative, die darauf abzielt, die Wartelisten in der Gesundheitsversorgung zu verkürzen, ist positiv. Die Erhöhung der Arbeitsbelastung der Ärzte ist aber eine kurzfristige Maßnahme und kann angesichts der Menge der zu bewältigenden Anfragen nicht entscheidend sein“, lautet es in der Aussendung.Für die Generalsekretäre der Rentnergewerkschaften, Alfred Ebner (AGB/CGIL), Anna Rita Montemaggiore (SGBCISL), Danilo Tomasini (SGK-UIL) und Stephan Vieider (ASGB) bleibt die Situation ohne die Einstellung neuer Ärzte kritisch: „Wir brauchen ein mittel- und langfristiges Programm mit dem Ziel, neue Fachkräfte zu gewinnen, auch mit Hilfe bei der Wohnungssuche und beim Erlernen der Sprache. Sicherlich muss überprüft werden, ob ein Arzt alle Qualifikationen für die Ausübung des Berufs besitzt, aber rein bürokratische Hindernisse, die aus einer Zeit stammen, als die Zahl der Ärzte hoch war, müssen beseitigt werden.“Die Rentnergewerkschaften fordern daher eine Überarbeitung des Numerus clausus und der Zugangsprüfungen für das Medizinstudium und die Spezialisierung, die unvermeidlich zu Engpässen führen. Anschließend müsse das Projekt zur Verlegung der Untersuchungen, die keinen Krankenhausaufenthalt erfordern, in die ländlichen Gebiete eingeleitet werden.„Wir brauchen auch eine Aufwertung der Hausärzte, die sich wieder auf die Behandlung der Menschen konzentrieren müssen und nicht nur auf die Erledigung von bürokratischen Aufgeben. Es bedarf in der Tat einer engen Synergie zwischen Hausärzten und Fachärzten, um die Angemessenheit der Verschreibungen zu verbessern, was immer ein problematischer Aspekt war“, lautet es in der Aussendung.Nach Ansicht von Ebner, Montemaggiore, Tomasini und Vieider sind außerordentliche Maßnahmen erforderlich, um zu verhindern, dass ein Gesundheitssystem der 2 Geschwindigkeiten entsteht: eines für diejenigen, die sich an den privaten Sektor wenden können, und eines für diejenigen, die auf das öffentliche Gesundheitssystem warten müssen, mit dem Risiko, dass eine verzögerte Diagnose das Krankheitsbild verschlechtert.„Die öffentliche Gesundheitsfürsorge ist uns wichtig, aber sie muss mit Maßnahmen einhergehen, die die Wartelisten verkürzen und den Patienten rechtzeitig angemessene Antworten geben“, schließen sie in der gemeinsamen Mitteilung.Südtirol sucht händeringend nach Hausärzten. Da wundert man sich um so mehr, wenn man sich die Geschichte von Dr. Larissa Hofer aus Sulden anhört: „Unüberwindbare bürokratische Hürden“ machen es ihr unmöglich nach Südtirol zurück zukehren. Lesen Sie hier mehr dazu. In einer Aussendung bemängelt auch die Süd-Tiroler Freiheit den Ärztemangel in Südtirol: „Südtirol ist für die eigenen Jungärzte komplett unattraktiv geworden. Der Standort Südtirol wird immer weiter abgehängt: In Umfragen gaben 90 Prozent der Medizinstudenten an, nach dem Studium in Österreich bleiben nicht nach Südtirol zurückkehren zu wollen.“Um dem Ärztemangel zu begegnen, reiche keine einzelne Maßnahme aus. Es brauche hingegen endlich eine umfassende Reform des Gesundheitswesen.