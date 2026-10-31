Die 77-jährige Frau war seit Stunden telefonisch nicht erreichbar, die besorgten Angehörigen alarmierten daher gegen 20.30 Uhr die Carabinieri. <BR \/><BR \/>Eine Streife der Carabinieri-Station Villnöß, die mit einer Kontrollfahrt im Gemeindegebiet von Brixen beschäftigt war, traf umgehend am Haus der Rentnerin ein. Durch ein Fenster sahen die Carabinieri die Frau am Boden liegen, sie stiegen in die Wohnung und kümmerten sich um die Frau. Auch die Freiwillige Feuerwehr und das Weiße Kreuz standen im Einsatz.<BR \/><BR \/>Anschließend wurde die Frau ins Krankenhaus von Brixen gebracht.