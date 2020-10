Reproduktionsfaktor in allen italienischen Regionen auf über 1

Der Reproduktionsfaktor ist ein entscheidender Gradmesser für die Entwicklung der Pandemie. Der Wert vermittelt einen Eindruck davon, wie viele Menschen ein Coronavirus-Infizierter im Durchschnitt ansteckt.Hierbei ist „1“ der kritische Schwellenwert – ist dieser überschritten, steckt ein Mensch durchschnittlich mehr als eine weitere Person an.Das Durchschnittsalter der Neuinfizierten in Italien sei auf 40 Jahre gesunken. Die meisten Infizierten seien symptomfrei. Es sei wichtig, die symptomfreien Infizierten zu lokalisieren, um die Ansteckungen zu stoppen. „Wir müssen die Epidemiekurve der Neuansteckungen einschränken“, sagte Brusaferro.Angesichts der rasant steigenden Zahl von Neuansteckungen sollte ein Lockdown in Mailand und Neapel verhängt werden, forderte der Wissenschafter und Berater des Gesundheitsministeriums, Walter Ricciardi. Diese Ansicht teilt auch Guido Bertolini, Koordinator der im Kampf gegen Covid-19 eingesetzten lombardischen Krankenhäuser. „Die einzige Lösung ist ein gesamtstaatlicher Lockdown. Die Lage in den Ersthilfen der Krankenhäuser, die von Patienten bestürmt werden, ist dramatisch, und zwar nicht nur in der Lombardei, sondern in ganz Italien“, warnte Bertolini.Der lombardische Präsident Attilio Fontana schloss einen Lockdown in seiner Region aus. „Wir müssen die öffentliche Gesundheit und die Wirtschaft gleichzeitig schützen“, warnte Fontana. Der Mailänder Bürgermeister, Giuseppe Sala, meinte, in der jetzigen Phase sei ein Lockdown in seiner Stadt nicht notwendig. Es gebe noch genug Plätze auf den Intensivstationen der lombardischen Krankenhäuser.

apa/stol