Requiem für Benedikt XVI. in Brixen – Kirchenbeflaggung und Glockengeläut

„Kein anderer Papst war durch seine familiären Wurzeln und durch seine Ferienaufenthalte so sehr mit Brixen, unserer Diözese Bozen - Brixen und mit Südtirol verbunden wie Benedikt XVI.“, sagte Bischof Ivo Muser am Samstag beim Gottesdienst zum Jahresabschluss im Brixner Dom. Am Dienstag findet dann – ebenfalls im Brixner Dom – ein Requiem für den verstorbenen emeritierten Papst statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Gottesdienst wird von den Kirchensendern Radio Grüne Welle und Radio Sacra Famiglia sowie von Radio Maria Südtirol übertragen.In der Diözese Bozen-Brixen werden am Donnerstag, 5. Jänner, dem Begräbnistag, und am Freitag, 6. Jänner, Hochfest der Erscheinung des Herrn, die Kirchen beflaggt und am 5. Jänner läuten ab 9 Uhr in allen Kirchen des Landes die Glocken für 10 Minuten.Bischof Muser wird am Donnerstag, 5. Jänner, in Rom an der Beerdigung des emeritierten Papstes teilnehmen.