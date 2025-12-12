<BR \/>Um kurz nach Mitternacht wurden die Freiwilligen Feuerwehren Reschen, St. Valentin auf der Haide, Graun, Langtaufers, Burgeis und Mals zu einem Großbrand gerufen. <h3>\r\nZwei Personen über Balkon geborgen <\/h3>\r\nAls die Wehrleute am Einsatzort eintrafen, brannte eine Wohnung bereits lichterloh. Die Bewohner der Wohnung im ersten Stock des Gebäudes konnten sich noch selbstständig aus dem brennenden Haus retten, während zwei weitere Personen mittels Leiter und über den Balkon aus dem oberen Stockwerk geborgen werden mussten. <BR \/><BR \/>Die betroffenen Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, heißt es vonseiten der Behörden. Die Feuerwehren kümmerten sich um die Löscharbeiten, die sie gegen 5 Uhr morgens beenden konnten.<BR \/><BR \/>Die Brandursache ist noch unklar – neben den Wehrleuten standen auch das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri im Einsatz.