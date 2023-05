Reschen: Schwerer Motorradunfall fordert ein Todesopfer

Die Alarmierung erfolgte um kurz nach 11 Uhr: Auf der Straße unweit der Örtlichkeit Froj (Reschensee am See) war ein Motorrad mit einem Lkw zusammengestoßen.Sofort wurde die Rettungskette in Bewegung gesetzt. Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und ein Rettungswagen des Weißen kreuz eilte zur Unfallstelle. Für den Motorradfahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle in Folge seiner schweren Verletzungen.Die Freiwillige Feuerwehr Reschen kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz standen auch die Carabinieri von Schlanders.